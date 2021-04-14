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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yarın yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)
Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)
Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

 

UEFA Avrupa Liginde yarı finalistler yarın belli oluyor

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