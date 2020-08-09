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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın ve 11 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:
22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

11 Ağustos Salı:
22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)

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