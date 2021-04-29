UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final zamanı! Roma'nın Manchester deplasmanında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER UNITED

- Son olarak Premier Lig'de Leeds ile golsüz berabere kalan Manchester United, son 5 haftaya girerken lider City'nin 10 puan gerisinde bulunuyor.

- Sezon başlangıcında temsilcimiz Başakşehir ile aynı Şampiyonlar Ligi grubunda olan United, orada 3. sırada yer alıp Avrupa Ligi'ne sıçramış ve yarı finale gelene kadar çıktığı 6 maçın hiçbirini kaybetmezken, 5'inde de kalesini gole kapatmayı başardı.

- Anthony Martial ve Phil Jones sakat, Eric Bailly iyileşti fakat ilk 11'de olması beklenmiyor.

- TD Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile kupa kazanmayı "hayallerinin gerçeğe dönüşmesi" olarak tanımladı.

- "McTominay & Fred" önünde "Rashford, Bruno Fernandes & Pogba" hattı olacak. En ileride de Mason Greenwood'u izleyeceğiz.

ROMA

- Serie A'da oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kazanabilen Roma, odağını tamamen Avrupa Ligi'ne çevirmiş durumda.

- Bir önceki turda Ajax'ı, her iki maçta da 1-0 geriye düşmelerine rağmen, elemeyi başardılar. Öncesinde de Shakhtar Donetsk ve Braga gibi iki sert takımı kupa dışına itmişlerdi.

- Pedro Rodriguez, Riccardo Calafiori, Nicolo Zaniolo ve Stephan El Shaarawy deplasman kafilesinde yer almadı.

- Gianluca Mancini cezalı, yerine Old Trafford'u yakından tanıyan Chris Smalling forma giyecek.

- Gole en yakın isim Edin Dzeko olacak. Arkasında Lorenzo Pellegrini ve Henrikh Mkhitaryan desteğiyle...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United iç sahada oynadığı son 10 resmi maçı kaybetmedi. (7 galibiyet - 3 beraberlik)

- Roma'nın deplasmanda oynadığı son 5 resmi maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

%46'lık kesim yarı final ilk maçında Kırmızı Şeytanlar'ı galibiyete yakın görüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Roma'nın Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun Manchester City günleri! United'a harika bir gol...