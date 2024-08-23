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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

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#UEFA Avrupa Ligi#Avrupa Ligi#Sporanasayfa
UEFA Avrupa Liginde toplu sonuçlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 00:41

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

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Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmaların rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Play-off ilk turunda alınan sonuçlar şöyle:

Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 3-3

PAOK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 4-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Hearts (İskoçya): 1-0

Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 0-1

RFS (Letonya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

LASK (Avusturya) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1

Ludogorest (Bulgaristan)-Petrocub (Moldova): 4-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-TSC (Sırbistan): 3-0

Dinamo Minsk (Belarus)-Anderlecht (Belçika): 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Ajax (Hollanda): 1-4

Ferencvaros (Macaristan)-Borac (Bosna Hersek): 0-0

Braga (Portekiz)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1

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#UEFA Avrupa Ligi#Avrupa Ligi#Sporanasayfa

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