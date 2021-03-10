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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

 

UEFA Avrupa Liginde son 16 turu ilk maçları yarın

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