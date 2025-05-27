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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü Yunus Akgün'den!

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#UEFA Avrupa Ligi#Yunus Akgün#Galatasaray
UEFA Avrupa Liginde sezonun en iyi golü Yunus Akgünden
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 21:40

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA taraftarlar oylamasında 2024-25 sezonunun golü seçildi

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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlenip taraftar oylamasına sunulan "sezonun en iyi 10 golü" arasında Galatasaray'ın lig aşamasında şampiyon Tottenham'a karşı 3-2 kazandığı maçta Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, en çok oyu alarak birincilik elde etti.

Milli futbolcunun ardından Karabağ'ın forveti Tural Bayramov'un lig aşamasında Bodo/Glimt’e attığı gol ikinci sırada yer alırken Manchester United'dan Mason Mount'un yarı final rövanşında Athletic Club'a kaydettiği gol üçüncü oldu.

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#UEFA Avrupa Ligi#Yunus Akgün#Galatasaray

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