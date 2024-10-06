UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri belli oldu! İlk 10'da 2 Türk takımı | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta maçları sona erdi. Galatasaray, RFS ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olurken, Fenerbahçe ise deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde 2. hafta maç takvimi tamamlanmasının ardından Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları listeledi. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü belli oldu.

EN YÜKSEK İHTİMAL GALATASARAY'IN

Galatasaray, yüzde 4'lük oranıyla kupaya en yakın Türk takımı olarak gösterildi. Avrupa'da ilk maçında PAOK'u evinde 3-1 yenen sarı kırmızılılar, diğer maçta konuk olduğu Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Yemi formatla 36 takımın yer aldığı ligde 4 puanla 8. sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Böylelikle araştırma şirketinin verdiği ihtimale göre Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali %4 olarak gösterildi. Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri Kupayı kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı olarak sıralandı.

FENERBAHÇE DE İLK 10'DA

Football Meets Data şirketi Fenerbahçe'nin ihtimalini %3 olarak hesapladı. Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında evinde Union SG'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe, ikinci haftada Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray gibi 4 puana ulaşan sarı kırmızlılar averaj farkı ile turnuvada 13. sırada kendine yer buldu.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimali %3 olarak gösterilen Fenerbahçe, genel sıralamada ilk 10'da yer aldı. Galatasaray'ın ardından sıralamada ilk 10'da yer alan 2. Türk takımı oldu.

BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLAMADI

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, turnuvada son sırada yer alıyor. İlk hafta maçında sahasında Ajax'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.

36 takımlı organizasyonda son sırada yer alan Beşiktaş'ın kupayı kazanma ihtimali %0,1 olarak gösterildi.

İŞTE TAKIMLARIN KUPAYI KAZANMA İHTİMALLERİ:

1- Tottenham Hotspur - %13

2- Lazio - %12

3- Athletic - %9

4- Lyon - %7

4- Manchester United - %7

5- Slavia Prag - %6

5- Porto - %6

6- Eintracht Frankfurt - %5

6- Roma - %5

7- GALATASARAY - %4

8- FENERBAHÇE- %3

14- BEŞİKTAŞ - %0.1

Haberin Devamı

PERDEYİ GALATASARAY AÇACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı 23 Ekim'de başlayacak. Galatasaray 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da sahasında Elfsborg'u ağırlayacak.

24 Ekim Perşembe günü ise iki temsilcimiz oynayacak. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde Fenerbahçe, Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Lyon deplasmanına konuk olacak.