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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor! 924 milyon Euro'luk final
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Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor! 924 milyon Euro'luk final

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor! 924 milyon Euro'luk final
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UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-20 sezonunun şampiyonluk kupası, bugün oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Almanya’nın Köln kentindeki Köln Stadı’nda TSi 22.00’de başlayacak mücadelede Sevilla ile Inter karşılaşacak. Hollandalı hakem Danny makkelie’nin yöneteceği maç, beIN Sports Haber ile beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

SEVILLA 5'TE 5 YAPTI

Inter’de sakatlıkları süren Matias Vecino ve Alexis Sanchez’in oynaması beklenmiyor. Sevilla’da hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos’un durumu maç saatinde belli olacak. Turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla, çıktığı 5 finalden de galip ayrılırken, Inter 4 finalden üçünü kazandı. Transfermarkt verilerine göre; finalist takımların toplam değeri 924 milyon Euro’ya ulaşırken, Inter’e 586, Sevilla’ya ise 338 milyon Euro değer biçiliyor.

UEFA Avrupa Liginde şampiyon belli oluyor 924 milyon Euroluk final

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