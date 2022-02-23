UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! Son 16 öncesi...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki müsabakalar sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.



Dev takımlar son 16’ya çıkmak için sahada

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 3. sırada bitiren; RB Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.

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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçlarının programı şöyle:



20.45 Dinamo Zagreb - Sevilla (1-3)

20.45 Real Sociedad - RB Leipzig (2-2)

20.45 Olympiakos - Atalanta (1-2)

20.45 Lazio - Porto (1-2)

23.00 Napoli - Barcelona (1-1)

23.00 Real Betis - Zenit (3-2)

23.00 Rangers - B. Dortmund (4-2)

23.00 Sporting Braga - Sheriff (0-2)