UEFA Avrupa Ligi'nde rekor gecesi! Tam 11 sene sonra...

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu 3 seans üzerinden oynanan ve birbirinden heyecanlı 16 karşılaşma ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te 8 müsabaka oynandı.

Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United, konuk olduğu Real Sociedad'ı 4-0 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 57. dakikalarda Bruno Fernandes, 65. dakikada Marcus Rashford, 90. dakikada Daniel James kaydetti.

ALİ PALABIYIK YÖNETTİ

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 13. dakikada Son Heung-min, 28. dakikada Gareth Bale, 34. dakikada Lucas Moura, 88. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada penaltıdan Michael Liendl buldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU NE YAPTI?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90 3. dakikada Milan Pavkov oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE CENGİZ ÜNDER NE YAPTI?

Leicester City ise Slavia Prag'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika görev yaparken Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

20.55 SEANSINDA OYNANAN MAÇLARIN TOPLU SONUÇLARI

Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-4

Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-4

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-2

Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere): 0-0

Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya): 4-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya): 2-2

Braga (Portekiz) - Roma (İtalya): 0-2

Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-3

23.00 SEANSI NEFES KESTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 23.00 seansnda oynanan 7 karşılaşmayla sona erdi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçların sona ermesiyle ilk maçlar etabı tamamlandı.

YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK NE YAPTI?

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Benfica, evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Benfica'nın golünü 55. dakikada penaltıdan Pizzi, Arsenal'ın golünü 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

23.00 SEANSINDA OYNANAN MAÇLARIN TOPLU SONUÇLARI



Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Öte yandan günün ilk maçı saat 18.00'da Dinamo Kiev ile Club Brugge arasında oynandı. NSK Olimpijs'kyj Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu eşleşmenin rövanşı 25 Mart'ta oynanacak.

11 YIL SONRA GOL REKORU KIRILDI

Birbirinden heyecanlı gollü maçların oynandığı gecede gol rekoru kırıldı. 16 karşılaşmada toplam 59 kez ağlar sarsıldı ve bu rakam, 2009-10 sezonunda organizasyonun ismi UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirildiğinden beri eleme turları kapsamında bir gecede atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

GECENİN EN GOLLÜ MAÇI

Gecenin en gollü karşılaşması Stadion Wankdorf'ta Young Boys ile Bayer Leverkusen arasında oynandı. Ev sahibi ekip 3 dakikada Fassnacht, 19. dakikada Siebatcheu ve 44. dakikada Elia'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

19 DAKİKADA 3-0'DAN 3-3 OLDU

İkinci yarıya daha hızlı başlayan konuk takım Bayer Leverkusen, 49. ve 52. dakikalarda Patrick Schick ve 68. dakikalarda Diaby'nin attığı gollerle yalnızca 19 dakika içinde 3-0'dan geri döndü ve 3-3'ü yakaladı.

Ancak mücadelenin skorunu belirleyen isim Siebatcheu oldu. Young Boys forması giyen yıldız oyuncu, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti: 4-3.