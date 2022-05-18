UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı deviren Eintracht Frankfurt şampiyon oldu

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Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt, Rangers ile kozlarını İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda paylaştı.

Karşılaşmada ilk gol 57. dakikada Joe Aribo'dan geldi ve Rangers öne geçen taraf oldu.

Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Rafael Borre ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sona erince 15'er dakikalık uzatmalar oynandı.

Avrupa Ligi finalinde 120 dakikada beraberlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Rangers'a 5-4 üstünlük kuran Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Kupanın sahibi olan Eintracht Frankfurt, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkının da sahibi oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Lindström, Kamada, Borre

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Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Kent, Aribo