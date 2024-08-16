×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Ajax#Rapid Wien
UEFA Avrupa Liginde play-offa kalan takımlar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 01:04

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3. tur sonucu play-off turuna yükselen 13 takım belli oldu.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanşları tamamlandı.

Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.

Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (0-1)

RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (2-0)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (0-2)

Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (1-0)

Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (1-1)

Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (2-1)

Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (0-3)

Haberin Devamı

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (2-1)

Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (0-0)

Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (1-0)

Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (1-0) (penaltılarda 13-12)

Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (uzatmada) (1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (uzatmada) (0-1)

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Ajax#Rapid Wien

BAKMADAN GEÇME!