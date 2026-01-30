×
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi! İşte tur atlayan takımlar ve gecenin sonuçları

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Avrupa Ligi Lig Etabı#Toplu Sonuçlar
UEFA Avrupa Liginde lig aşaması sona erdi İşte tur atlayan takımlar ve gecenin sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 01:49

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı, 8'inci ve son hafta karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte tamamlandı. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve tur atlayan takımlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi.

Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Liginde lig aşaması sona erdi İşte tur atlayan takımlar ve gecenin sonuçları

TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

ZİRVE LYON'UN OLDU

Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.

Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.

12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

  • FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1
  • Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2
  • Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
  • Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2
  • Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1
  • Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0
  • Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1
  • Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0
  • Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0
  • Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2
  • Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3
  • Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
  • Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1
  • Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1
  • Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1
  • Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0
  • Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

 

#UEFA Avrupa Ligi#Avrupa Ligi Lig Etabı#Toplu Sonuçlar

