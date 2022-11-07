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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? Play-Off Turu'nda erken final...

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#UEFA#Uefa Kura Çekimi#Uefa Kura Çekimi Saat Kaçta
UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi Fenerbahçenin rakibi belli oldu mu Play-Off Turunda erken final...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:19

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda kuralar çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

ERKEN FİNAL

Barcelona - Manchester United eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting CP - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV Eindhoven
Salzburg - Roma

UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi Fenerbahçenin rakibi belli oldu mu Play-Off Turunda erken final...

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KURADAYDI

Kurada Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü olarak tamamlayan sekiz takım ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan sekiz takım birbiriyle eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak. Bu arada final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

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#UEFA#Uefa Kura Çekimi#Uefa Kura Çekimi Saat Kaçta

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