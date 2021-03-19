Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimini Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy yaptı.
İşte eşleşmeler:
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE
Ajax
Dinamo Zagreb
Manchester United
Slavia Prag
Arsenal
Roma
Granada
Villareal
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