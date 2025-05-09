UEFA Avrupa Ligi'nde 'İngiliz' finali: Manchester United-Tottenham

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları tamamlandı ve Manchester United ile Tottenham finalist oldu.

Manchester United, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Athletic Bilbao ile Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.

Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti. Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

TOTTENHAM SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Tottenham ise 3-1'lik galibiyetin rövanşında Bodo/Glimt'i deplasmanda 2-0 yendi ve diğer finalist olmayı başardı.

Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.

FİNAL NE ZAMAN?

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

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