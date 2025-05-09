×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 'İngiliz' finali: Manchester United-Tottenham

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Tottenham#Manchester United
UEFA Avrupa Liginde İngiliz finali: Manchester United-Tottenham
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 00:00

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao'yu eleyerek adını finale yazdırdı. Tottenham ise Bodo/Glimt'i saf dışı bırakarak finalist oldu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları tamamlandı ve Manchester United ile Tottenham finalist oldu.

Manchester United, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Athletic Bilbao ile Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.

Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti. Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

Gözden KaçmasınArda Güler’den Türkiye’ye mektup var: Hikayemi anlatmanın zamanı geldi Fenerbahçe, Real Madrid, Türkiye Milli Takımı…Arda Güler’den Türkiye’ye mektup var: Hikayemi anlatmanın zamanı geldi! Fenerbahçe, Real Madrid, Türkiye Milli Takımı…Haberi görüntüle

TOTTENHAM SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Tottenham ise 3-1'lik galibiyetin rövanşında Bodo/Glimt'i deplasmanda 2-0 yendi ve diğer finalist olmayı başardı.

Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.

FİNAL NE ZAMAN?

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Tottenham#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!