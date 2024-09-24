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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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#UEFA Avrupa Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Liginde ilk hafta başlıyor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:44

Bu sezon yeni formatıyla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi, 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan maçlarla start alacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, 25 Eylül Çarşamba günü ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

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25 Eylül Çarşamba günü:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

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#UEFA Avrupa Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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