Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte Monaco-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. İşte, Monaco-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...
İLK 11'LER
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez
Monaco-Trabzonspor maçı bu akşam yapılacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek.
Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
Monaco Trabzonspor maçı, EXXEN'de canlı olarak izlenebilecek.
AVRUPA'DA 144. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Monaco karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 144. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, Avrupa'da oynadığı 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik, 55 yenilgi aldı.
TEMSİLCİMİZİN EKSİKLERİ
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmişti.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.