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Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte Monaco-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

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#UEFA Avrupa Ligi#Monaco-Trabzonspor Maçı#Maç
Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda UEFA Avrupa Liginde heyecan devam ediyor İşte Monaco-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 18:40

Monaco-Trabzonspor maçı canlı yayını için heyecan başladı. Bordo Mavili temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yenmişti. Monaco-Trabzonspor maçı naklen ekranlara gelecek. Peki, Monaco-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ilk 11 kadrosu ve Monaco-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. İşte, Monaco-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

İLK 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez

Monaco-Trabzonspor maçı bu akşam yapılacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek.

Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.

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Monaco Trabzonspor maçı, EXXEN'de canlı olarak izlenebilecek.

AVRUPA'DA 144. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Monaco karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 144. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, Avrupa'da oynadığı 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik, 55 yenilgi aldı.

TEMSİLCİMİZİN EKSİKLERİ

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

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#UEFA Avrupa Ligi#Monaco-Trabzonspor Maçı#Maç

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