UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 12 maçla başladı!
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun ilk haftasında, 6 grupta 12 maç yapıldı.
Tamamı TSİ 19.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2
- B Grubu
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4
- E Grubu
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
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