UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Başakşehir'de! Galibiyetlerine iddaa'da...

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BAŞAKŞEHİR - FC KOPENHAG

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta fire vermeyip zirveye ortak olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlayacak.

Temsilcimizde Fredrik Gulbrandsen dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Bir önceki turda cezalı olan Enzo Crivelli kadroya döndü, TD Okan Buruk'un elinde bol alternatifli bir oyuncu grubu var.

FC Kopenhag ise İskoç Celtic'i eleyip Başakşehir ile eşleşti.

Aalborg'a yenilip Danimarka Kupası'na çeyrek finalde veda ettiler, Horsens karşısında da 1-0 mağlup olup ligde sezonun ilk iç saha yenilgisiyle tanıştılar.

Takımın önemli silahları Dame N'Doye ve Ragnar Sigurdsson hafif sakatlıklarına rağmen İstanbul kafilesinde yer aldı, durumları maç saati netleşecek.

Dame N'Doye, Trabzonspor formasıyla Başakşehir'e karşı 4 kez forma giydi, hiçbir maçı kazanamadı! (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir iç sahada oynadığı son 10 resmi maçı kaybetmedi. (8 galibiyet - 2 beraberlik)

- FC Kopenhag ise 2020 yılında oynadığı 7 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Başakşehir'in son 5 resmi maçının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 5 maçın 4'ü "KG VAR" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Başakşehir galibiyeti!

Üyelerin %51'i UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimize güveniyor.

%6'lık kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Süper Lig lideri Trabzonspor ile aynı puanda olan Başakşehir, bulunduğu konumu sonuna kadar hak ediyor. Şu anda ligin en iyi futbolunu ortaya koyan Başakşehir’de kadro derinliği ve Demba Ba’nın formu da onları etkin kılıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde Sporting'e karşı 3-1’in rövanşında Portekiz ekibini 4-1 mağlup eden Başakşehir çok önemli bir başarıya imza attı. Kısaca formda olan Başakşehir takımının özgüveni sağlam ve morali de yerinde.

İyi de futbol oynayan Başakşehir’in bir kez daha ülkemizi mutlu edecek bir sonuca imza atmasını ve rövanş için avantajlı bir skor elde edeceği görüşündeyim.

"MS1" öneriyorum.

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