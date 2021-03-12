UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu! Roberto Soldado...

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.55 ve TSİ 23.00 seanslarında oynanan toplam 8 müsabaka ile son 16 turunun ilk ayağı sona erdi.

PUANI SIMON KJAER GETİRDİ

Gecenin sonucu merakla beklenen maçında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalyan devi Milan takımını ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Milan'da Rafael Leao'nun golü ofsayt, Franck Kessie'nin filelerle buluşan topu ise futbolcunun meşin yuvarlağı pozisyon sırasında eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle sayılmadı. Manchester United'da ise Harry Maguire'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun 50. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Milan, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in 90 2. dakikada ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

TOTTENHAM HARRY KANE İLE KAZANDI

TSİ 23.00 seansının öne çıkan mücadelesinde, İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

SOLDADO TUR KAPISINI ARALADI

Gecenin bir diğer maçında ise Granada sahasında konuk ettiği Molde'yi 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Estadio Nuevo Los Cármenes'da oynanan maça damga vuran isim eski Fenerbahçeli Roberto Soldado oldu.

İspanyol oyuncu, mücadelenin 75. dakikasında Jorge Molina'nın asistinde attığı golle müsabakanın skorunu belirledi ve takımı adına çeyrek final kapısını aralayan isim oldu.

Bu sezon Granada formasıyla toplamda 32 resmi maça çıkan Roberto Soldado, takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe kariyerinde 59 resmi maçta süren alan Roberto Soldado, sarı lacivertli takıma 19 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.

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