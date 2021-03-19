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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran an! Rangerslı oyuncunun hareketi ve kırmızı kart...

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UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran an! Rangerslı oyuncunun hareketi ve kırmızı kart...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken maça Roofe'un rakibine yaptığı müdahale damgasını vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Slavia Prag kozlarını paylaştı.

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Çekya ekibinin 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maç damgasını vuran hareket Rangerslı Roofe'tan geldi.

Mücadelenin 61. dakikada Roofe'un kramponu, tabanıyla birlikte rakip kaleci Kolar'ın yüzüne geldi. Bu hareketin ardından Slavia Prag'ın kalecisi sedyeyle oyundan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Roofe ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İskoç ekibi, 73. dakikada Bologun'un kırmızı kartıyla birlikte karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

UEFA Avrupa Liginde geceye damga vuran an Rangerslı oyuncunun hareketi ve kırmızı kart...

UEFA Avrupa Liginde geceye damga vuran an Rangerslı oyuncunun hareketi ve kırmızı kart...

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