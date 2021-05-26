UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı! Villarreal'in Manchester United karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

VILLARREAL

- La Liga'da bu sezon beklentilerin altında kalıp Konferans Ligi biletiyle (7. sıra) yetinen Villarreal'de, Juan Foyth dışında soru işaretli bir isim yok.

- Foyth maç saati netleşmezse sağ bekte Mario Gaspar izleyeceğiz.

- Hücumda Gerard Moreno'nun yeri garanti. Partneri ya Carlos Bacca olacak ya da Paco Alcacer...

- Kalede de bir belirsizlik hakim... İspanyol kaynaklar Sergio Asenjo'nun Geronimo Rulli'den bir adım önde olduğunu yazıyor.

- Sezon içerisinde adı Manchester United'la anılan Samu Chukwueze'yi sağ açıkta, Pau Torres'i de Edinson Cavani'yi durdurmaya çalışırken seyredeceğiz.

MANCHESTER UNITED

- Avrupa'da sezona Başakşehir'in de olduğu Şampiyonlar Ligi grubunda başlayan, sonrasında 3. olup Avrupa Ligi'ne geçen ve finale gelene kadar Real Sociedad, Milan, Granada ve Roma'yı saf dışı bırakan Manchester United'da Anthony Martial, Phil Jones ve Harry Maguire görev yapamayacak.

- Martial ve Jones takımla birlikte Polonya'ya uçmamıştı. Maguire ise son antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kaptanlık pazubendi Bruno Fernandes'te olacak.

- Fernandes aynı zamanda hücumda yaratıcı rolü üstlenirken, arkasında Paul Pogba ve Scott McTominay orta alanı toparlayacak.

- Villarreal'de olduğu gibi Manchester United'da da kaleci konusunda bir belirsizlik hakim... İngiliz kaynaklar Dean Henderson ve David de Gea arasında tercih yapacak olan TD Ole Gunnar Solskjaer'in İspanyol eldiven David de Gea'ya yakın olduğunu yazıyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Villarreal'in son 12 resmi maçının 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester United'ın son 7 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İspanya temsilcileri, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına rakip olduğu son 9 finalde de kupaya uzanmayı başardı!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

%51'lik kesim sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne seken Kırmızı Şeytanlar'a, Villarreal karşısında güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Villarreal'in final öncesi son antrenmanını Santi Cazorla ve Bruno Soriano ile birlikte sürpriz bir kalabalık da takip etti...