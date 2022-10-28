UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe için hem dev tehlike hem büyük fırsat! Liderlik neden önemli? İşte tüm hesaplar ve senaryolar...

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ve Rennes'in liderlik savaşı sürüyor. Kadıköy'de 3-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı lacivertli ekip, şimdilik zirvedeki yerini korudu.

Aynı puana ve ikili averaja sahip iki takımın gruptan lider çıkabilme yarışında Fenerbahçe, genel averajının fazla olmasının avantajıyla liderlik koltuğunda oturuyor ve son maçlar öncesinde rakibinin bir adım önünde bulunuyor.

FENERBAHÇE LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak. Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa play-off turunda mücadele edecek.

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GRUP LİDERLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, son 16 turu için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Fenerbahçe, grubunu lider tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelen takımlarla kurada eşleşme tehlikesinden kurtulacak. Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlaması halinde ise play-off turunda mücadele edecek ve daha zorlu rakiplerle karşılaşma ihtimali olacak.

SON HAFTA RAKİPLER KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÖRÜNÜMLÜ AVRUPA LİGİ

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon,grup aşamasında birçok sürpriz yaşandı. Bazı dünya devleri, Son 16 turuna çıkma şansını kaybederken yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekleri kesinleşti.

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İspanya'dan Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax ve Almanya'dan Leverkusen Kupa 1'de artık yoklar. Barcelona ve Sevilla gruplarını üçüncü sırada tamamlamayı garantilediler ve bundan sonraki süreçte Avrupa Ligi Play-off'unda, Kupa 2'nin ikincileriyle Son 16'ya çıkmak için mücadele edecekler.

UEFA Avrupa Ligi'NE DÜŞEN VE DÜŞMESİ MUHTEMEL Şampiyonlar Ligi TAKIMLARI

A Grubu: Rangers veya Ajax

B Grubu: Atletico Madrid veya Bayer Leverkusen

C Grubu: Barcelona (Kesin)

D Grubu: Tottenham, Sporting Lizbon, Eintracht Frankfurt veya Marsilya.

E Grubu: Milan, RB Salzburg veya Dinamo Zagreb

F Grubu: Shakhtar Donetsk veya RB Leipzig

G Grubu: Sevilla (Kesin)

H Grubu: Juventus, Maccabi Hayfa

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ÖNCE GENEL AVERAJ, SONRA ATILAN TOPLAM GOL

UEFA kurallarına göre; aynı puana sahip iki takımın ikili averajlarının eşit olması durumunda önce genel averaja bakılıyor. Genel averajda da eşitlik varsa bu noktada atılan toplam gol sayısına bakılıyor. Burada eşitlik bozulmaması halinde deplasman golü fazla olan takım liderliğini ilan edecek.

B Grubu'nda 11 puanı bulunan iki takım arasındaki ilk maçın da 2-2 eşitlikle bitmesi sebebiyle ikili averajları eşit. Genelde ise Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in 3 averajı bulunuyor. Toplam atılan golde de Fenerbahçe'nin 11'e 10 üstünlüğü bulunuyor.

Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor. Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Kiev karşısında oynarken, Rennes deplasman maçlarını tamamladı.

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SON HAFTA YAŞANABİLECEK SENARYOLAR

Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan takım, grubunu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak. Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım lider olacak.

DEV GELİR

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Fenerbahçe, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde... Eğer Ukrayna ekibini yener ve gruptan lider çıkmayı başarırsa 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertliler'in geliri, yaklaşık 3 milyon Euro civarı artacak.