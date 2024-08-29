UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş eşleşebilir mi? Maçlar sadece perşembe günleri oynanmayacak

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Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ın da yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmesi sonrası hemen hemen herkesin merak ettiği konu 2 ezeli rakibin lig aşamasında eşleşip eşleşemeyeceği. Bugün Lugano’yu elemesi durumunda Beşiktaş da Kupa 2’de Fenerbahçe ile Galatasaray’a katılacak.

Avrupa Ligi’nin yeni formatına göre takımlar 4’ü iç, 4’ü dış sahada olmak üzere toplamda 8 maç oynayacak. Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kura çekimine katılacak. Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak. Ancak son 16 ve sonraki turlarda temsilcilerimiz birbiriyle eşleşebilecek.

SADECE PERŞEMBE DEĞİL, SALI VE ÇARŞAMBA DA MAÇ OYNAYACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından bugün Beşiktaş da Avrupa Ligi’ne katılır, Trabzon da Konferans Ligi’nde turu geçerse perşembe günlerini yoğun bir maç trafiği bekliyor. Ancak UEFA aynı şehrin takımlarının maçlarının aynı güne gelmesi durumunda bir kulübün karşılaşmasını önceki güne kaydırıyor. Fikstürde aynı hafta tüm maçlar İstanbul’a denk gelirse ise takımlarımız salıdan perşembeye kadar olan süreçte sahaya çıkacak.