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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! Fenerbahçe Rangers deplasmanında

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers
UEFA Avrupa Liginde çeyrek finalistler belli oluyor Fenerbahçe Rangers deplasmanında
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 12:23

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler, Perşembe akşamı belli olacak. Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers ile karşılaşacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları Perşembe akşamı oynanacak.

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Perşembe akşamı İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2)

23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1)

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23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1)

23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1)

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers

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