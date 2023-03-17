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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'ya dev rakip

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#UEFA Avrupa Ligi#Sevilla#Manchester United
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Fenerbahçeyi eleyen Sevillaya dev rakip
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 15:16

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve final yolu belli oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, Premier Lig devi Manchester United ile eşleşti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Fenerbahçe’yi son 16 turunda eleyen Sevilla, İngiliz ekibi Manchester United ile eşleşti. Kura sonucu milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Bir diğer İtalyan takımı Juventus da Sporting ile mücadele edecek.

Çeyrek final turunda ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 20 Nisan’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting
Bayer Leverkusen - Saint Gilloise
Feyenoord - Roma

Yarı final

Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla
Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise

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#UEFA Avrupa Ligi#Sevilla#Manchester United

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