UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'ya dev rakip

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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Fenerbahçe’yi son 16 turunda eleyen Sevilla, İngiliz ekibi Manchester United ile eşleşti. Kura sonucu milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Bir diğer İtalyan takımı Juventus da Sporting ile mücadele edecek.



Çeyrek final turunda ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 20 Nisan’da oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:



Çeyrek final



Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting

Bayer Leverkusen - Saint Gilloise

Feyenoord - Roma



Yarı final



Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla

Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise