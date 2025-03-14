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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Athletic Bilbao#Rangers
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 02:54

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri bugün oynanan maçların ardından belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers karşısında normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham: 3 - AZ Alkmaar: 1
Manchester United: 4 - Real Sociedad: 1
Olimpik Lyon: 4 - FCSB: 0
Rangers: 2 - Fenerbahçe: 2

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Nisan'da oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri de şöyle:

Tottenham - Eintracht Frankfurt
Bodo/Glimt -Lazio
Rangers - Athletic Bilbao
Olimpik Lyon - Manchester United

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#UEFA Avrupa Ligi#Athletic Bilbao#Rangers

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