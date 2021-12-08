UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son haftanın programı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Sokak ortasında dehşeti yaşadı... İmdadına jandarma yetiştiSokak ortasında dehşeti yaşadı... İmdadına jandarma yetişti#Sivas
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Tahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlenein babası ilk kez konuştuTahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştu#Prenses Charlene
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERSpor Arena Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son haftanın programı

#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi Maçları
UEFA Avrupa Liginde bu hafta hangi maçlar var İşte son haftanın programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa Ligi'nde 9 Aralık Perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak. Lazio-Galatasaray ve Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçları da perşembe günü oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. hafta karşılaşmaları start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak ve liderlik için mücadele edecek. Fenerbahçe ise Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Altıncı ve son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

9 Aralık Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

Haberin Devamı

23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi Maçları

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları