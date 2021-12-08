UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son haftanın programı

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. hafta karşılaşmaları start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak ve liderlik için mücadele edecek. Fenerbahçe ise Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Altıncı ve son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

9 Aralık Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

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23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)