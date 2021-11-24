UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. hafta programı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
24 Kasım Çarşamba:
18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)
25 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)
20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)
20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)