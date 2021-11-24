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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. hafta programı

#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi Maçları
UEFA Avrupa Liginde bu hafta hangi maçlar var İşte 5. hafta programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa Ligi'nde 24 Kasım Çarşamba günü tek, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 karşılaşma yapılacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları da perşembe günü oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

24 Kasım Çarşamba:

 18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)

 25 Kasım Perşembe:

 20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

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23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)

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