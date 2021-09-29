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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı

#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Var?
UEFA Avrupa Liginde bu hafta hangi maçlar var İşte 2. haftanın programı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları 30 Eylül'de oynanacak. Fenerbahçe-Olympiakos ve Olimpik Marsilya-Galatasaray maçlarının da aralarında bulunduğu 16 karşılaşma yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak. D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

 

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