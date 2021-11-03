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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 4. hafta başlıyor

#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi Maçları Ne Zaman
UEFA Avrupa Liginde bu hafta hangi maçlar var 4. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak. İki puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23:00'de grupta son sırada bulunan Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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Topladığı 7 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45'de İstanbul'da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

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23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

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