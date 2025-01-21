UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta heyecanı Misli’de yaşanıyor

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Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı 7.hafta karşılaşmalarında üst tura kalabilmek adına kritik maçlar oynayacak. 12 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray, ilk 8’de bitirme hedefi doğrultusunda bu akşam puanı bulunmayan son sıradaki Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk ediyor. Beşiktaş, ilk 24 hedefi doğrultusunda 16 puanla zirveyi Lazio ile paylaşan Athletic Bilbao’ya karşı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Hesaplarını play-off turu üzerine yapan Fenerbahçe ise 13 puan toplayan UEFA Avrupa Ligi’nin güçlü ekiplerinden Lyon’a karşı galip gelmek istiyor.

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların heyecanı Şampiyon Oran farkı ile Misli’de yaşanacak. Kritik karşılaşmalar öncesinde de Şampiyon Oranlar, uzman yorumları, detaylı maç istatistikleri ve çok daha fazlası Misli’de olacak.

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Galatasaray’ın konuğu son sırada bulunan Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maç sonunda 12 puanı hanesine yazdırıp yoluna namağlup şekilde devam eden Galatasaray, 6 maç sonunda puanı bulunmayan lig sonuncusu Dinamo Kiev'i evinde konuk ediyor. Bugün saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Sarı kırmızılılar, son hafta Hollanda'da oynanacak zorlu Ajax maçı öncesi Dinamo Kiev'i mağlup edip ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray’da sakatlığı devam eden Gabriel Sara’nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş’ın puan kaybına tahammülü kalmadı

Beşiktaş, 6 hafta sonunda topladığı 6 puanla 28. sırada bulunuyor. Play-off potasına girmek için kalan iki maçını kazanmayı hedefleyen siyah beyazlılar, 16 puanla zirvenin ortağı olan ve 6. hafta maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Zorlu karşılaşma, yarın saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’ye play-off’a kalmak için 3 puan yetebilir

Fenerbahçe, 6 hafta sonunda topladığı 8 puanla 21. sırada bulunuyor. 6. Hafta maçında Kadıköy’de İspanyol ekibi Athletic Bilbao’ya kaybeden sarı lacivertliler, perşembe günü saat 20.45’te 4. sırada bulunan Lyon’u ağırlayacak. Kalan iki maçtan alınacak olası 3 puanla lig etabını büyük oranda ilk 24’te bitirmeyi garantileyecek sarı lacivertlilerin ilk 8 şansı kalan iki maçtan 6 puan çıkarıldığı durumda dahi pek kolay gözükmüyor. Fenerbahçe’de kaleci Dominik Livakovic sakatlığı, Mert Müldür ise kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Misli editörlerinden tüyolar

Misli editörlerinin hazırladığı istatistikler ve analizler şu şekilde:

Galatasaray – Dinamo Kiev

- Galatasaray’ın bu sezon Avrupa’da oynadığı 8 maçın 7’si KG Var bitti.

- Galatasaray, bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.

- Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçı 5’inde ilk yarılar 1.5 Üst bitti.

- Galatasaray, Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 3 maçta da kalesinde gol gördü.

- Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybetti.

- Dinamo Kiev’in bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçın 4’ü 2.5 Üst bitti.

- Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı.

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Beşiktaş – Athletic Bilbao

- Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı 8 Avrupa kupası maçının 7’sinde 2.5 gol barajı aşılırken 5 tanesi de 3.5 Üst bitti.

- Beşiktaş, İspanyol takımlarına karşı yaptığı 16 maçta 10 mağlubiyet, 3 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

- Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı 8 Avrupa kupası maçının 6’sı KG Var bitti.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 29 iç saha maçında 14 galibiyet, 11 yenilgi, 4 beraberlik

- Athletic Bilbao, Avrupa Ligi’nde 5 maçtır kazanıyor.

- Athletic Bilbao'nun bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçın 5’i 2-3 gol aralığında skorla tamamlandı.

- Athletic Bilbao, Türk takımlarına karşı çıktığı 9 maçta 5 kez kazanırken 3 kere yenildi. 1 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe – Lyon

- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 10 maçın 9’u KG Var bitti.

- Fenerbahçe, Fransız takımlarına karşı oynadığı 21 maçta 11 mağlubiyet, 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

- Teknik direktörlük kariyerinde 52 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkan Jose Mourinho, bu maçlarda 30 galibiyet, 12 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı.

- Çalıştırdığı takımlar Lyon ile 6 kez karşılaşan Jose Mourinho, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı.

- Lyon ile daha önce 4 kez karşılaşan Fenerbahçe tüm maçları kaybetti.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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