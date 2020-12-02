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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maç haftası yarın oynanacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maç haftası yarın oynanacak!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maç haftası yarın oynanacak!
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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

I Grubu'nda çıktığı 4 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İspanya'nın Villarreal takımına ağırlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.55 Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)

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20.55 LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan)

 

UEFA Avrupa Liginde 5. maç haftası yarın oynanacak

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