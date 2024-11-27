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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Liginde 5. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 11:47

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Perşembe (yarın) oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın oynanacak.

Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.

Galatasaray, TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise TSİ 23.00'da Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

28 KASIM PERŞEMBE

20.45 Athletic Bilbao - Elfsborg
20.45 AZ Alkmaar - Galatasaray
20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv
20.45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen
20.45 RFS - PAOK
20.45 Karabağ - Lyon
20.45 Anderlecht - Porto
20.45 Lazio - Ludogorets
23.00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt
23.00 Twente - Union SG
23.00 Ferencvaros - Malmö
23.00 FCSB - Olympiacos
23.00 Manchester United - Bodo/Glimt
23.00 Nice - Rangers
23.00 Real Sociedad - Ajax
23.00 Braga - Hoffenheim
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe
23.00 Tottenham - Roma

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#UEFA AVRUPA LİGİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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