MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımına konuk olacak. Başakşehir
Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)
20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)
20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)
20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor
20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)
20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)
20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)
20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)
23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)
23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

UEFA Avrupa Liginde 4. hafta heyecanı başlıyor

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle