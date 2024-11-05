UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor

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UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö'yü yarın 18.30'da Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı şu şekilde:
Yarın:
18.30 Beşiktaş-Malmö
Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
20.45 Bodo/Glimt-Karabağ
20.45 Eintracht Frankfurt-Slavia Prag
20.45 FCSB-Midtjylland
20.45 IF Elfsborg-Braga
20.45 Ludogorets-Athletic Bilbao
20:45 Nice-Twente
20.45 Olympiakos-Rangers
20.45 U.S Gilloise-Roma
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
23.00 Ajax-Maccabi Tel Aviv
23.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros
23.00 Hoffenheim-Lyon
23.00 Lazio-Porto
23.00 Manchester United-PAOK
23.00 Rigas Skola-Anderlecht
23.00 Viktoria Plzen-Real Sociedad