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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Fenerbahçe
UEFA Avrupa Liginde 4. hafta başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 11:25

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası yarın oynanacak Beşiktaş-Malmö maçıyla başlayacak.

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UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö'yü yarın 18.30'da Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası programı şu şekilde:

Yarın:

18.30 Beşiktaş-Malmö

Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

20.45 Bodo/Glimt-Karabağ

20.45 Eintracht Frankfurt-Slavia Prag

20.45 FCSB-Midtjylland

20.45 IF Elfsborg-Braga

20.45 Ludogorets-Athletic Bilbao

20:45 Nice-Twente

20.45 Olympiakos-Rangers

20.45 U.S Gilloise-Roma

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

23.00 Ajax-Maccabi Tel Aviv

23.00 Dinamo Kiev-Ferencvaros

23.00 Hoffenheim-Lyon

23.00 Lazio-Porto

23.00 Manchester United-PAOK

23.00 Rigas Skola-Anderlecht

23.00 Viktoria Plzen-Real Sociedad

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Fenerbahçe

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