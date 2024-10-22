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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Liginde 3. hafta heyecanı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 10:08

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

23 Ekim Çarşamba

17.30 Galatasaray - Elfsborg
17.30 Braga - Bodo/Glimt

24 Ekim Perşembe

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19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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#UEFA Avrupa Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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