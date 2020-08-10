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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.

Organizasyonda 1. eleme turu müsabakaları tek maç üzerinden 27 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmaların beraberlikle sona ermesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde 2. eleme turuna yükselecek ekipleri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray'ın da katılacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ise 31 Ağustos'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Liginde 2. ön eleme kuraları çekildi

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