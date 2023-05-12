UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı! Juventus son dakikada umutlandı

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Juventus, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Juventus’un golünü 90+7’nci dakikada Federico Gatti kaydetti. İspanyol ekibinin golünü ise 26’ncı dakikada Youssef En Nesyri attı.



Gecenin diğer maçında Roma, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Roma'nın galibiyet golü 62’nci dakikada Edoardo Bove'den geldi.



RÖVANŞ MAÇLARI 18 MAYI'STA OYNANACAK



Juventus Sevilla ve Roma Bayer Leverkusen maçlarının rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.