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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı! Juventus son dakikada umutlandı

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#Avrupa Ligi#UEFA#Juventus
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı Juventus son dakikada umutlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 00:11

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final aşamasının ilk maçları bu gece oynandı. Juventus sahasında Sevilla ile karşılaşırken, Roma ise Bayer Leverkusen'i konuk etti.

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Juventus, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Juventus’un golünü 90+7’nci dakikada Federico Gatti kaydetti. İspanyol ekibinin golünü ise 26’ncı dakikada Youssef En Nesyri attı.

Gecenin diğer maçında Roma, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Roma'nın galibiyet golü 62’nci dakikada Edoardo Bove'den geldi.

RÖVANŞ MAÇLARI 18 MAYI'STA OYNANACAK

Juventus Sevilla ve Roma Bayer Leverkusen maçlarının rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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#Avrupa Ligi#UEFA#Juventus

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