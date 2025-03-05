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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları heyecanı yaşanacak

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#UEFA Avrupa Ligi#Son 16 Turu#Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları heyecanı yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:54

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlıyor.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Perşembe akşamı oynanacak.

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Son 16 Turu#Fenerbahçe

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