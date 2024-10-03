UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu (GÜNCEL): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kaçıncı sırada?

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UEFA Avrupa Ligi puan tablosu, bugün oynanacak lig maçlarının ardından bir kez daha güncellenecek. Tabloda yer alan bilgilere göre Ajax, ilk maçta aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu son durum bilgileri