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UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu (GÜNCEL): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kaçıncı sırada?

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UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu (GÜNCEL): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kaçıncı sırada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 11:20

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın güncel puan durumu, bugün oynanacak mücadelelerin ardından bir kez daha değişecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçta aldığı galibiyetle üst sıralarda yer alırken, Beşiktaş henüz istediği sonuçları elde edemedi. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve takımların son durumu hakkında detaylar

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UEFA Avrupa Ligi puan tablosu, bugün oynanacak lig maçlarının ardından bir kez daha güncellenecek. Tabloda yer alan bilgilere göre Ajax, ilk maçta aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu son durum bilgileri

SıraTakımOynanan MaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAtılan GolYenilen GolAverajPuan
1Ajax110040+43
2FCSB110041+33
3Lazio110041+33
4Tottenham110030+33
5Galatasaray110031+23
6Rangers110020+23
7Slavia Prag110020+23
8Lyon110032+13
9AZ Alkmaar110021+13
10Bodo/Glimt110021+13
11Fenerbahçe110021+13
12Anderlecht110021+13
13Sporting Braga110021+13
14Viktoria Plzen10103301
15Eintracht Frankfurt10103301
16Athletic Bilbao10101101
17Twente10101101
18Real Sociedad10101101
19Hoffenheim10101101
20Midtjylland10101101
21Manchester United10101101
22Nice10101101
23Roma10101101
24Elfsborg100123-10
25Porto100123-10
26Ferencvaros100112-10
27Maccabi Tel Aviv100112-10
28Union Saint-Gilloise100112-10
29PAOK100112-10
30Ludogorets Razgrad100102-20
31Malmö FF100102-20
32Olympiakos100102-20
33Rigas Skola100103-30
34Dynamo Kiev100103-30
35Karabağ100103-30
36Beşiktaş100104-40

 

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