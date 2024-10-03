UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu (GÜNCEL): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kaçıncı sırada?

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UEFA Avrupa Ligi puan tablosu, bugün oynanacak lig maçlarının ardından bir kez daha güncellenecek. Tabloda yer alan bilgilere göre Ajax, ilk maçta aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu son durum bilgileri
|Sıra
|Takım
|Oynanan Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Atılan Gol
|Yenilen Gol
|Averaj
|Puan
|1
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
|2
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|3
|Lazio
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|4
|Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|5
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|6
|Rangers
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Slavia Prag
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lyon
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|9
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|10
|Bodo/Glimt
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|11
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Anderlecht
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Sporting Braga
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Viktoria Plzen
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|15
|Eintracht Frankfurt
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|16
|Athletic Bilbao
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|17
|Twente
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|18
|Real Sociedad
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|19
|Hoffenheim
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|20
|Midtjylland
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|21
|Manchester United
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|22
|Nice
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|23
|Roma
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|24
|Elfsborg
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|25
|Porto
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|26
|Ferencvaros
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|27
|Maccabi Tel Aviv
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|28
|Union Saint-Gilloise
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|29
|PAOK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|30
|Ludogorets Razgrad
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|31
|Malmö FF
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|32
|Olympiakos
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|33
|Rigas Skola
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|34
|Dynamo Kiev
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|35
|Karabağ
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|36
|Beşiktaş
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0