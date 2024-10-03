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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Porto Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Porto#Manchester United
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Porto Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:20

Porto ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. 2. hafta maçları kapsamında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahada olacak. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Porto Manchester United mücadelesi. İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon beklentileri verememişti ve bu akşamki mücadele ile 3 puanı hedefliyor. Peki Porto Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Porto - Manchester United maçı da günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Portekiz ekibi, ilk maçında Bodo/Glimt’e mağlup olmuştu. Ev sahibi olduğu maçta sahadan galibiyetle ayrılarak avantajlı konuma gelmek istiyor. İşte Porto Manchester United maçı yayın bilgisi...

PORTO-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto ve Manchester United Avrupa Ligi mücadelesinde bu akşam (3 Ekim) karşı karşıya gelecek.

Dragao Stadyumu’nda oynanacak maç tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Porto#Manchester United

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