UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI: Porto Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Porto - Manchester United maçı da günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Portekiz ekibi, ilk maçında Bodo/Glimt’e mağlup olmuştu. Ev sahibi olduğu maçta sahadan galibiyetle ayrılarak avantajlı konuma gelmek istiyor. İşte Porto Manchester United maçı yayın bilgisi...

PORTO-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto ve Manchester United Avrupa Ligi mücadelesinde bu akşam (3 Ekim) karşı karşıya gelecek.



Dragao Stadyumu’nda oynanacak maç tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.