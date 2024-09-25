UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Manchester United-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla bu akşam başlıyor. İngiliz devi Manchester United, Twente'yi ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşmayı Simone Sozza yönetecek. Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacak. İşte UEFA Avrupa LigiManchester United-Twente maçı canlı yayın bilgisi!
MANCHESTER UNITED-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester United ve Twente, UEFA Avrupa Ligi maçı bugün (25 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.
İtalyan hakem Simone Sozza yöneteceği mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.