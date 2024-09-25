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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Manchester United-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Avrupa Ligi#Manchester United#Twente
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Manchester United-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 17:07

UEFA Avrupa Ligi bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Manchester United, Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak yeni sezona üç puanla başlamak istiyor. Peki Manchester United-Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Avrupa Ligi yeni formatıyla bu akşam başlıyor. İngiliz devi Manchester United, Twente'yi ağırlayacak. Heyecanlı karşılaşmayı Simone Sozza yönetecek. Avrupa Ligi yeni formatına göre ilk puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacak. İşte UEFA Avrupa LigiManchester United-Twente maçı canlı yayın bilgisi!

MANCHESTER UNITED-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Twente, UEFA Avrupa Ligi maçı bugün (25 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.

İtalyan hakem Simone Sozza yöneteceği mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Manchester United#Twente

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