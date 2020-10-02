UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Sivasspor'un rakipleri belli olacak!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Yoluna devam eden Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine yarın katılacak. Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor'u rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte, ayrıntılar.
Sporseverlerin merakla beklediği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, temsilcimiz Sivassspor'unda katılımı ile bugün UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi 2 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde güzenlenecek. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
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