UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

TFF'DEN UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.



UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul’da yapılması kararını aldı" denildi.