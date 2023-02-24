UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? İşte, son 16 turu muhtemel rakipler... UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadeleleri sürpriz sonuçlara ev sahipliği yaptı. Barcelona ve Manchester United arasında oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi rakibini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Diğer yandan Serie A’da şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus Nantes’i deplasmanda 3-0 mağlup ederek bir üst tura ismini yazdırdı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarından birinci çıkarak seri başı olmuştu. Play-off sonuçlarına göre sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Sevilla, Manchester United, Juventus, Roma gibi önemli takımlar bulunuyor. Peki Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saati ve yayıncı kuruluşu

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

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İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün (24 Şubat) saat 14.00’de başlayacak.

Gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekipler rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Aynı ülke takımları birbiriyle eşleşmeyecek.

UEFA Avrupa Ligi’ni lider konumda bitiren Fenerbahçe’nin rakibi kura çekimi sonrası belli olacak

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Manchester United, Juventus, Roma, Sporting, Sevilla, Leverkusen, Union Berlin, Shakhtar Donetsk gibi takımlar yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek.

Avrupa Ligi kura çekimi Cuma günü saat 14.00’da Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ DE BUGÜN

Sivasspor ve Başakşehir Avrupa Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayarak direkt son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin tamamlanmasıyla Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri belli olacak. İşte detaylar...

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