UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun fikstürü belli oldu. Lig usulü oynanacak Kupa 2'de mücadele edecek takımlarımız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimleri de belli oldu.

Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

Beşiktaş'ın fikstürü

26 Eylül Perşembe 22:00: Ajax (deplasman)

3 Ekim Perşembe 22:00: Eintracht Frankfurt iç saha

24 Ekim Perşembe 22:00: Lyon (deplasman)

6 Kasım Çarşamba 18:30: Malmö (iç saha)

28 Kasım Perşembe 20:45: Maccabi Tel-Aviv (iç saha)

12 Aralık Perşembe 23:00: Bodo/Glimt (deplasman)

22 Ocak Çarşamba 18:30: Athletic Bilbao (iç saha)

30 Ocak Perşembe 23:00: Twente (deplasman)

Fenerbahçe'nin fikstürü

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26 Eylül Perşembe 19:45: Union SG (iç saha)

3 Ekim Perşembe 22:00: Twente (deplasman)

24 Ekim Perşembe 22:00: Manchester United (i saha)

7 Kasım Perşembe 23:00: AZ Alkmaar (deplasman)

28 Kasım Perşembe 23:00: Slavia Prag (deplasman)

11 Aralık Çarşamba 18:30: Athletic Bilbao (iç saha)

23 Ocak Perşembe 20:45: Lyon (iç saha)

30 Ocak Perşembe 23:00: Midtjylland (deplasman)

Galatasaray'ın fikstürü

25 Eylül Çarşamba 22:00: PAOK (iç saha)

3 Ekim Perşembe 19:45: RFS (deplasman)

23 Ekim Perşembe 17:30: Elfsborg (iç saha)

7 Kasım Perşembe 20:45: Tottenham (iç saha)

28 Kasım Perşembe 20:45: AZ Alkmaar (deplasman)

12 Aralık Perşembe 20:45: Malmö (deplasman)

21 Ocak Salı 18:30: Dinamo Kiev (iç saha)

30 Ocak Perşembe 23:00: Ajax (deplasman)

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.