UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde dev eşleşme! Wolves ve Sevilla arasında iddaa'da favori olan...

Bu bir ilandır

WOLVES

- Premier Lig'i 7. sırada bitiren Wolves, UEFA Avrupa Ligi'nin bir önceki turunda Olympiakos'u kupa dışına itip adını çeyrek finale yazdırmıştı.

- 17 yaşındaki genç stoper Christian Marques'i Almanya'ya gelen kafile arasında gördük. Jonny'nin Olympiakos maçındaki sakatlığı sonrası 18 yaşındaki Lewis Richards da aynı şekilde kadroda yerini alan bir diğer isim oldu.

- Daniel Podence cezalı, hücumda "Raul Jimenez & Diogo Jota" ikilisini izleyeceğiz. Adama Traore ise yedek kuvvet olarak bekleyecek.

SEVILLA

- Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra La Liga'da çıktığı 11 maçı kaybetmeyen ve sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Sevilla, gözünü Avrupa Ligi şampiyonluğuna dikmiş durumda...

- Sol bek Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesi uzatıldı, Ever Banega "Kupayla veda edeceğim" dedi ve ayrılığını öteledi. Herkes tek hedefe odaklanmış, şampiyonluğu istiyor.

- Karantina sürecindeki Nemanja Gudelj dışında takımda eksik yok. Tomas Vaclik eldivenleri Yassine Bounou'ya emanet emişti, Faslı kaleci son 4 maçta kalesini gole kapattı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Wolves son 7 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sevilla son 18 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi! (9 galibiyet - 9 beraberlik)

- Wolves bu sezon çıktığı 10 Avrupa Ligi maçında %50 topla oynama yüzdesi yakalarken, Sevilla'nın 9 maçta kayıtlara geçen topla oynama yüzdesi %66 oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla Kazanır" oldu!

%38'lik son 18 resmi maçını kaybetmeyen, son 7 maçının ise 6'sını kazanan İspanyol temsilcisine güveniyor...

%12'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol çıkacağını düşünüyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Wolves'un golcüsü Raul Jimenez'in Club America ile en iyi anları! İzleyelim...