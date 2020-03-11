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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

UEFA Avrupa Lig'i başlıyor

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UEFA Avrupa Lig'i başlıyor
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Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir'in de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 12 Mart Perşembe (yarın) başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla devam edecek. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, yarın saat 20.55'te Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)
20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)



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